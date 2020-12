Confirman segunda temporada de Sangre de Zeus

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Sangre de Zeus contará con su segunda temporada, así lo informó Netflix, que luego de dar la noticia, los usuarios externaron la felicidad por ver que continuará esta animación que protagoniza Heron.

La primera temporada contó con ocho episodios y se estrenó en octubre pasado, tiene un estilo estadounidense y es producidas por Powerhouse Animation Studios, que fue creada por de Charley y Vlas Parlapanides, aunque la dirección está a cargo de Shaunt Nigoghossian.

La serie relata la historia de Heron, un semidiós que es hijo de Zeus, el cual busca salvar a la Tierra y el Olimpo.

Al tener al mismo equipo de trabajo, esta obra tiene un estilo parecido a Castlevania, situación que dividió opiniones.

The Fates have news! Heron's adventures will continue in season 2 of Blood of Zeus. @powerhouseanim pic.twitter.com/RJXvhIJJkr

— NX (@NXOnNetflix) December 3, 2020