Diputado Rigo saluda y lucra con el dolor ajeno

Anwar A. Vivián Peralta

Con un reconocimiento a su labor en trabajo de gestión de inversión, la diputada local por el distrito noveno de Tamaulipas, licenciada PATY PALACIOS.

Estuvo acompañando al Gobernador del Estado en Matamoros, en la entrega de recursos de apoyo en inversión a la comunidad.

Pues manifiesta la legisladora tamaulipeca que “Estuve acompañando en Matamoros al Gobernador Francisco Cabeza de Vaca en la entrega de recursos de Inversión Tamaulipas, con la finalidad de seguir impulsando el desarrollo económico de sus empresas, habitantes y ciudadanos de bien que necesitan la mano amiga de un gobernante que los entienda y escuche”. De la misma manera, dijo que prosiguió en su agenda de trabajo al señalar que “nuestro programa Gas En Tu Hogar salude y apoyé a los habitantes del Infonavit Diego Navarro en el municipio de Valle Hermoso”.

RECIBE PREMIO NACIONAL ENRIQUE RIVAS

El alcalde ENRIQUE RIVAS recibe Premio ANAC 2020 al Gobierno municipal, por las acciones que han evitado un daño mayor del Covid-19 a la población

Al recibir el Premio ANAC 2020 al gobierno de Nuevo Laredo, por las acciones de lucha contra la pandemia de Covid-19, el alcalde RIVAS CUÉLLAR afirmó que gracias al trabajo conjunto de todos las y los miembros de su administración y la ciudadanía, el municipio ha logrado reconocimiento a nivel nacional.

“La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC) nuevamente premia a Nuevo Laredo, reconozco también a todos aquellos ciudadanos que han acatado las disposiciones de higiene y restricciones de movilidad, a todos las y los servidores públicos, tanto del Gobierno municipal como del Gobierno estatal, que nos han permitido hacer equipo y tomar decisiones, ya que finalmente hemos logrado una contención del Covid-19”, dijo el Presidente Municipal.

NO DA UNA RIGO RAMOS, SALUDA CON SOMBRERO AJENO

COMO ES DE ESPERARSE DE UN SUJETO SIN ESCRÚPULOS, El diputado local de chiripa, RIGOBERTO RAMOS ORDÓÑEZ, sigue saludando con sombrero ajeno sin vergüenza de publicarlo, este fulano venido a menos por su petulante actitud se cuelga de lo encomendado por el Gobierno federal, al que ni pertenece, ni es parte activa en ninguna de sus áreas, como para querer enarbolar banderas que no le corresponden.

Hace un par de días publicó una publicidad con su logotipo y el de un partido político, alardeando como si el promoviera la dotación económica que el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR entregará a los deudos por COVID-19 ante la pandemia que se vive internacionalmente, y que ha afectado a nuestro país con más de cien mil defunciones.

ESTE SUJETO, de nombre RIGOBERTO RAMOS, quiso colgarse esta publicidad, cuando es muy claro el anuncio que hace la Presidencia de la República que sin intermediarios estará entregando mediante el contacto directo con una página del mismo Gobierno federal para dar los datos los deudos correspondientes y hacerse acreedor a la suma de más de once mil pesos, como apoyo para gastos funerarios a las familias que hayan perdido a un familiar.

ES AQUÍ DONDE ESTE DIPUTADO local venido a menos con estas actitudes quiere colgarse el milagrito, para gestionar seguramente y hacerse acreedor a que le deban el favor de este trámite.

ES INCREÍBLE cómo hay personas en política de este tipo como este fulano, que tiene a sueldo a operadores políticos para podérselos agandallar a otros activistas, así como a ciertos medios de comunicación que le engordan el caldo cuando se sabe de antemano que sería el último en considerarse como un abanderado de la causa morenista a un cargo de elección popular, pues en el que tiene ha quedado demostrado que lo utiliza para promoverse solamente en lugar de cumplir la encomienda para lo que es un diputado local.

Lucrar con el dolor ajeno es una vergüenza, cómo es posible que se cuelgue de una disposición presidencial un sujeto que no tiene nada que ver y que en su momento a sus empleados los abandonó, que ni para un paracetamol les brindó su ayuda cuando enfermaron en esta contingencia de salud.

QUE NO SE BURLE de la gente, el Gobierno federal es muy claro no necesita de publicitaciones personales, como el agregado que hace RIGOBERTO RAMOS, ni de intermediarios que quede claro, que no ofenda al dolor ajeno.

RÍO BRAVO

ESTE 4 DE DICIEMBRE, se cumplen 59 años de la definición por el Congreso del Estado en que se decretó a Río Bravo como municipio libre y soberano.

Nuestro reconocimiento al trabajo de hombres y mujeres que han quedado en el recuerdo de su esfuerzo y lucha social y política para lograr la emancipación de Río Bravo.

Así mismo, por celebrar su cumpleaños este cuatro de diciembre felicito al periodista DON HUGO AYALA, LUPITA FLORES de Río Bravo; al periodista ELÍAS RAFAEL LAZO RODRÍGUEZ, MANUEL HERNÁNDEZ y ANDRÉS ECHARTEA.

De la misma manera, recuerdo en su natalicio al periodista JOSE WALLE, editor del regiotam, quien se nos adelantó algunos meses pasados en el camino de la vida.

Como también recuerdo y felicito por su cumpleaños este cinco de diciembre a CASIMIRO BASORIA, comunicador estatal y editor; LOURDES MACARIO ABULARACH, PROFESOR ISAAC VALLEJO ARREDONDO, JAIME LUIS SOTO, columnista estatal; así como al maestro JESÚS TARREGA GUERRERO, OTILIA MEDINA, MARCO ANTONIO GALLEGOS GALVÁN, GABRIEL OVANDO, SERGIO FAVELA, periodista de Reynosa; licenciado GONZALO CARRILLO, Y DANIEL SANTIBAÑEZ MEDINA… Y NOS VEREMOS.