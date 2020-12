Muy deficiente justicia laboral

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Azahel Jaramillo H.

Cero.- La justicia debe ser pronta y expedita (sin trabas ni ataduras), de lo contrario no es justicia. Por ello debemos concluir que en esta tierra llamada Tamaulipas no hay justicia laboral.

En esta situación, Miguel Ángel Villarreal Ongay, encargado de la política laboral en nuestro estado, admite sin apenarse: “Mantenemos alrededor de 16 mil 373 documentos en trámite y seis mil 160 en ejecución, el propósito es llegar al 2022 con un menor número de expedientes posibles”.

Es verdaderamente vergonzoso que, por ejemplo contra la Secretaría de Educación (SET) haya demandas laborales desde el año 2000, es decir, hace 20 años, y no se han resuelto. Y ni que decir de hace cuatro años, en que el fronterizo “doctor” Héctor Escobar dejó en la calle a cientos de trabajadores de la educación por una mera venganza política.

Admite Villarreal Ongay 16 mil 373 casos en trámite y seis mil 600 en ejecución, lo que significa que hay casi 23 mil tamaulipecos esperando que se imparta justicia. De esos 23 mil sin duda un buen son jefes de familia, por lo que es obvio que unas 18 mil familias la están pasando económicamente muy mal, y Villarreal Ongay nomás no pone a trabajar a sus gentes, y la justicia laboral no se imparte, no llega.

Ese no es el Tamaulipas que nos prometió el gobernador Cabeza de Vaca. ¿Por qué le fallan a nuestro Gobernador? Nomás no se vale.

Uno.- El reynosense Héctor Martín Garza González, el victorense Américo Villarreal Anaya, el reynosense José Ramón Gómez Leal y el maderense Erasmo González Robledo tienen boleto para la rifa de la candidatura de MORENA a la gubernatura de Tamaulipas en el año 2022. ¿Voy bien o me regreso? Claro, de aquí hasta allá pueden ocurrir muchas cosas, y alguno de los hoy pretensos podría ya no seguir en la lista, o bien pueden incorporarse nuestros prospectos. Todo va a depender de cómo le vaya a ese partido en las elecciones del domingo seis de junio próximo.

Dos.- Pues ahí tienen que el legislador federal Erasmo González Robledo estuvo de visita en la tierra del afamado filósofo tamaulipeco, en ya saben el municipio de Güémez.

Ello, les comparto, a invitación del presidente municipal de ahí mismo. Así, Erasmo González Robledo realizó cordial visita de cortesía al municipio, refrendando su compromiso de respaldar las necesidades de los gobiernos locales a través del Congreso federal.

El alcalde Luis Lauro Reyes Rodríguez reconoció el empeño y compromiso del maderense, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, al apoyar las reformas constitucionales que permitan mejorar las condiciones económicas y sociales en el país.

Por su parte, Erasmo González Robledo dejó en claro que el progreso que mantiene Güémez, además del manejo eficiente, equilibrado y austero de los recursos públicos que ha logrado mantener finanzas sanas, sello distintivo de los gobiernos emanados de MORENA, subrayó.

“Por eso estamos aquí, fortaleciendo la unidad, porque hay gobiernos como el de Güémez, que trascienden, que transforman su colonia, su barrio, su ejido y eso lo vemos; por eso desde la Cámara de Diputados hemos transitado con el Poder Ejecutivo, tomándolo como vía hacia donde quiere llevar a México nuestro Presidente de la República”.

Luis Lauro destacó: “Esta visita oficial nació de las constantes visitas a la Cámara de Diputados, donde hemos estado gestionando recursos, apoyados por el diputado Erasmo González Robledo, hablando bien de nuestra gente de nuestro campo y nuestra citricultura. Erasmo González viene a demostrarnos que es gente de pueblo, gente del campo y que sus raíces son tamaulipecas”.

Tres.- Nos reportan buenas acciones en el sector populoso de Rincón de las Flores de Reynosa por parte de integrantes del COEP Asociación Civil.

Visitaron y entregaron insumos a las familias de este sector sur del municipio, actividad en donde el presidente del Comité Directivo Municipal Jhair Hernández Aguilar, estuvo acompañado del dirigente estatal del COEP Tamaulipas A. C. Anwar Vivián Peralta, así como por directivos del Comité Municipal y el presidente del Comité local de Bloque de Líderes Territoriales (BLITS) de Reynosa, licenciado Carlos Alberto Ramírez López.

Llegaron también activistas como Martín Vázquez, Francisco Estrada, además de coordinadores de este sector que fortalecen las acciones en los diferentes sectores habitacionales.

Entregaron, en esta ocasión, cubrebocas, ropa para niño y adulto así como pañales para adultos y niños también coordinando esfuerzos con BLITS en la entrega de agua purificada a las familias de dicho sector Rincón de las Flores.

Reiterando en su mensaje el dirigente estatal de COEP, Anwar Vivián Peralta, el compromiso de trabajar y respaldar en esta contingencia de salud a todos por igual. A CUIDARSE.

