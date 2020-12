‘Adelantados’ presumen fotos con AMLO: regidora

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Aquellos «adelantados» que quieren ir a la próxima contienda electoral presumiendo una foto con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para ganar simpatías, lo que deben de hacer es ponerse a trabajar, aseveró la regidora Rosario Rodríguez Gutiérrez.

La representante de Morena en el Cabildo local dijo que es lamentable que algunos políticos afines a Morena presuman fotos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, o con alguna otra figura nacional de dicho partido, solo para ganar adeptos.

«Eso a mí no me agrada, yo tengo miles de fotos con él (AMLO) y a poco me han visto así de que ‘aaaahh, miren la regidora tiene muchas fotos con él’; claro que no».

Rodríguez Gutiérrez señaló que en vez de andar «colgándose» de la figura del Ejecutivo federal, quienes estar pensando en ser candidatos mejor deberían de enfocarse en ver qué pueden hacer en favor de la sociedad.

Recordó que en las elecciones del año pasado, aún y cuando muchos se confiaron en la popularidad de López Obrador, no ganaron en el pasado proceso electoral.

«No deberían de hacer eso, porque aún y cuando en las elecciones pasadas traíamos el arrastre de él, ¿qué se vio?, nos ganaron, no le deben de apostar a AMLO, deben de apoyar a sus propias capacidades y ahora sí hacer campaña», dijo para concluir.