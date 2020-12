Aumenta desabasto de los insumos covid-19

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Nudia Toscano/El Sol de Tampico.-

Tampico, Tam. – Con el aumento en la ocupación de camas covid-19 que ha registrado en las últimas semanas el Hospital General de Tampico “Dr. Carlos Canseco”, los insumos de protección para el personal de primera línea resultan nuevamente insuficientes para contar con material de reserva por lo que el turno del fin de semana enfrenta jornadas con desabasto del equipo.

“Tenemos falta de material y equipo de consumo, los pedidos se hacen diario, pero no se tiene una fecha de llegada, se termina rápido, no hay oportunidad de que se tenga material de reserva, todo lo que llega se acaba, por lo que hay turnos en donde se batalla, porque no hay suficiente, principalmente los de fin de semana, cuando llegan ya no hay nada”.

Así lo expresó en entrevista Concepción Romero Hernández, secretaria sindical por la subsección 5 – sección 51 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, en el citado nosocomio, señalando que al pasar del 20% a casi el 60% de ocupación hospitalaria, la falta del equipo de protección para seguir haciendo frente a la pandemia se hace más evidente.

Dijo que son principalmente guantes, cubrebocas n95 y batas desechables, lo que se requiere para el personal, mientras que en material de curación para la atención de pacientes, requieren de abasto de tela adhesiva, jeringas y yelcos.

Romero Hernández, dijo que si bien el surtimiento llega cada semana este “no traen suficiente, se surte una parte, entendemos que se distribuye en todos los hospitales, pero nunca es suficiente, porque el consumo depende de la cantidad de pacientes, no se tiene contemplado la reserva porque tenemos incremento de pacientes”.

Se teme que con el incremento de contagios el desabasto en insumos se dispare en el nosocomio, elevando el riesgo de transmisión entre paciente y personal médico, por lo que finalmente exhortó a la población a seguir con las medidas sanitarias para disminuir la incidencia de positivos.