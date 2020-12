Autoridades no protegen a víctimas de ciberacoso

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Hernández/El Sol de Tampico

Ciudad Madero, Tam.- Adolescente es sacada de su localidad para evitar que siga sufriendo de acoso cibernético, debido a la poca preparación de las autoridades por atender este tipo de delitos.

Nury Romero Santiago, presidenta de la Colectiva Feministas Tamaulipecas, señaló que es lamentable que las mujeres pasen por este tipo de situaciones debido a la falta de preparación de las autoridades correspondientes.

“Desde el momento en el que llega una víctima de violencia y no es atendida como se debe con perspectiva de género y con todos los conocimientos necesarios para atender a este tipo de víctimas ya estamos mal, ahora no es posible de que si la persona no va, la carpeta no se impulse la investigación”, indicó.

Señaló que debido a que el agresor continúa amenazándola, fue necesario tomar otras alternativas para resguardar la integridad de esta joven.

“Su ex pareja acaba de subir otro video a las redes sociales y están afectando mucho la imagen de esta chica, de hecho, ya la tuvimos que sacar de su ciudad por seguridad porque este depredador sexual anda muy molesto, la amenaza e intimida, hace páginas en diferentes redes sociales para estarla intimidando”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: