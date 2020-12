‘Espero no estar soñando’: Checo Pérez

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El piloto jalisciense ganó su primer Gran Premio en la máxima categoría, al obtener la primera posición este domingo en el circuito de Sakhir, en Bahrein.

Apenas bajando del auto, Checo dio sus primeras impresiones aún con la adrenalina a tope. Sergio habló sobre lo que batalló toda su trayectoria para ganar una carrera en la máxima categoría e incluso aún no se la creía.

«Estoy sin palabras; espero no estar soñando, porque esperaba tanto estar en este momento. 10 años me ha llevado, es increíble. No sé qué decir, después de la primera vuelta, estaba perdida casi, pero se trataba de no darme por vencido, remontar, hacer todo lo posible», dijo muy emocionado Checo.

Checo dijo que después de las prácticas del viernes, se dio cuenta de que podían ganar la carrera este domingo. Incluso, con todo y que en la competencia, el mexicano tuvo un error con el Safety Car que incluso le pudo haber costado abandonar la carrera.

«Hice un gran error con el safety car, bloqueando el neumático delantero, pero en cuanto pasamos la segunda tanda, he dicho a mi equipo: este coche se siente como una limusina, teníamos un tremendo ritmo, hemos venido aquí, pensamos que iba a ser una carrera con dos paradas y después del viernes, sabíamos que tenía que ser hoy», declaró el mexicano.

¡Estoy sin palabras! Hay que disfrutar mucho este momento que es muy especial. Un día que me ha costado tanto.

¡Esto es para todo mi país y mi familia, gracias a todos por su apoyo! #NeverGiveUp #SakhirGP pic.twitter.com/eN8nYLd6j9 — Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 6, 2020

Con información de: mediotiempo.com