Cabeza de Vaca y el tufo electoral 2021

Para los tamaulipecos no hay nada nuevo bajo el sol. Cada que estamos en medio de un proceso electoral los adversarios de Francisco García Cabeza de Vaca filtran la misma versión. Sucedió en 2016, 2019 y 2020.

Especialmente con un Partido Acción Nacional que consolidado, consideró no hacer alianzas con nadie en lo federal, al menos no por la vía formal, es decir, ya veremos qué sucede de facto, con quiénes y qué sitios en Tamaulipas.

El punto es que, siempre por la vía de la filtración en medios, ahora tocó a la Revista Proceso, participar de estas acciones que sin duda tienen tufo electoral. No dudamos que el ejecutivo de Tamaulipas igual endurezca posiciones y avance territorialmente para ganar las principales plaza y distritos locales y federales.

Así las cosas cuando estamos a 180 días de la elección más importante del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues en la misma están en juego 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados, donde el más intenso de los escenarios es que, si cae la “Cámara Baja” se atora el llamado “Proyecto Alternativo de Nación” o Cuarta Transformación como se le llama desde el Movimiento de Regeneración Nacional.

Por eso lo intenso de debate, los dichos y los libelos. Mientras tanto, vamos a ver qué sucede en la entidad, donde les dejamos pistas del por qué no hubo negociación directa con el PRI de Edgar Tamaulipas que debió ser, el PRI de todos los priistas.

1.- Claro que los duros del PRI nunca estuvieron de acuerdo con una alianza, especialmente con el Partido Acción Nacional hoy de Luis “Cachorro” Cantú, que los destronó el 2016. Sin embargo, estaban conscientes que con el ocho por ciento que tiene el tricolor a nivel estatal, un arreglo pudo ser de mucha ayuda.

2.- La venta de la jerarquía priista –entiéndase Edgar Melhem–, es que la estructura tricolor puede ayudar mucho a parar en seco a Morena, en sitios como Matamoros donde la base del PRI “está prestada”, es los que dicen. Solo por citar un ejemplo.

3.- Se afirma en los corrillos del CDE del PRI, que se tardaron en acercase y cuando sucedió, pidieron de más. Encarecieron lo que desde el PAN ya no necesitan, un tema que ni afirman, ni aceptan si no todo lo contrario.

4.- Pero como bien dice mi estimado Arturo Muñiz, en lo local es hasta el dos de enero cuando se vence el plazo para inscribir coaliciones de partidos en lo referente a presidencias y diputaciones locales.

No me pregunten, NO soy adivino, pero si el PRI, Edgar, quieren azul celeste, tiene que entender sus condiciones de fragilidad. Hay distritos donde pintan ya con menos del tres por ciento del aprecio de la colectividad. Asómense a Artículos 92 de la LGPP; 89, párrafo tercero, fracción I, 174 de LEET; y 276 del RE.

¿Popularidad es garantía?

De los asuntos que tiene que ver con los partidos, hay varios temas que a nadie deben pasar desapercibidos. Y aquí los consignamos porque luego no quiero quejas de que no les advertí.

Las reglas son simples, puede existir una personalidad muy popular y dar por hecho que el sitio de las encuestas garantiza votos y a la postre buen gobierno. Si este fuera el caso, Juan Gabriel habría sido presidente de México.

Pero su vida era un desastre y quién sabe, en que se habría convertido la nación. Ejemplo, toda proporción guardada es el de Cuauhtémoc Blanco, un ícono del fut bol elevado por los americanistas a “héroe nacional”.

Fue postulado, es gobernador de Morelos (fue alcalde en 2016 de Cuernavaca, siendo Chilango puro) desde 2018 y llegó, sin duda, bajo el manto de AMLO. Pero esa es otra historia, solo lo anotamos porque muchos se preguntan qué perfiles deben ser considerados.

Hablaremos mañana de estos casos, en lo local y verán porque hay coincidencias en algunas personalidades que están gobernando y otras, que están en inminente postulación.

LO MEJOR DE CADA CASA…

Les adelanto dos datos que nos parecen interesantes. Si observan, son tiempos en que debemos estar muy alertas a todo y donde el territorio de las relaciones públicas es indispensable.

Hace un par de días, me refería un amigo de Madero lo mucho que ha crecido Erasmo González como diputado federal, convertido ya entre los principales operadores del dirigente nacional de Morena Mario Delgado.

Este tema me llevó a otro. Es el caso de César Rendón quien de la clase política de Tamaulipas, es de los pocos que tiene picaporte con su amigo el dirigente nacional del PAN Marko Cortés.

Para que les digo más del matamorense… sospechen…

Nostra Política.- “Donde se quiere a los libros también se quiere a los hombres”. Heinrich Heine.

