Festejos a la Virgen siguen en pie: Obispo

Por Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tamaulipas.- A pesar que la Secretaría de Salud ha reiterado el llamado a evitar celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe el próximo 12 de Diciembre, la Iglesia Católica no ha suspendido actividades como Las Mañanitas a La Virgen de Guadalupe.

“Eso no sé si el padre Isaías (del Santuario) vaya a organizar algo a nivel interno”, manifestó el Obispo Antonio González Sánchez.

El líder de la Iglesia Católica en la localidad destacó que no ha recibido ninguna notificación por parte de la Secretaría de Salud para el cierre de las iglesias del diez al 13 de diciembre.

“A mí no me han dicho nada, aquí a nivel estatal o a nivel municipal a mí no me han comunicado, de parte del Gobierno no”, reiteró.

González Sánchez comentó que con motivo de la celebración de las festividades de la Virgen de Guadalupe solo será suspendida la misa que se realiza año con año en las escalinatas del Santuario para evitar una aglomeración de personas.

“Se suspende la misa en la escalinata el día once, y hasta donde sé vamos a seguir celebrando normalmente en las Iglesias, en los templos, al 30 por ciento de su capacidad”.

Recalcó que por disposición del Gobierno del Estado lo comenzaron haciendo ya hace varios meses, al 30 por ciento de las personas que puedan entrar a las iglesias guardando los protocolos.

“Allá en el Santuario cada año tengo la misa a las 11:00 de la noche ahí en la escalinata, este año se va a suspender por cuestiones lógicas, vamos a suspender la misa en las escalinatas”.

Por último, González Sánchez recalcó que las iglesias siguen trabajando a un 30 por ciento de su capacidad, cumpliendo con los protocolos de salud pero la misa del día once está suspendida y las que se realicen el día 12 serán transmitidas vía Facebook.