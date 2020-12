Lo expulsan por llevar las uñas pintadas a la escuela

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

A través de los últimos años se ha luchado incansablemente contra los prejuicios y para eliminar estereotipos que no hacen más que limitar al ser humano, quien, al parecer, debe seguir absurdas reglas dictadas sólo por el sexo con el que se nace.

Por lo que con frecuencia solemos decir: “Las mujeres usan falda y los hombres pantalón”, «ellas visten de rosa y ellos de azul», «tú no puedes maquillarte, eres hombre», devolviéndonos inmediatamente al siglo pasado.

Las ideas arcaicas de desigualdad entre sexos que, siendo sinceros, deben erradicarse ya, pues éstas son causantes de discriminación hacia quien se atreve a desafiar reglas absurdas.

Y este fue el caso de un adolescente estadounidense, quien se identifica como gay y que fue expulsado del colegio en el que estudiaba luego de asistir con las uñas pintadas, aunque el reglamento sí permite que las chicas lo hagan.

Se trata de Trevor Wilkinson, un joven de 17 años quien, por medio de sus redes sociales, hizo pública la discriminación de la que fue víctima por parte de las autoridades de la escuela en la que estaba matriculado.

Señaló que lo expulsaron por llevar las uñas pintadas. Me dijeron que continuaría expulsado hasta que me las quitara.

A través de Twitter indicó que es una norma de doble rasero, porque las chicas pueden hacerse manicure y pintarse las uñas.

Wilkinson señaló que la situación, que se volvió viral de inmediato, el joven anunció que lanzó una petición en Change.org con el objetivo de conseguir una nueva norma en el reglamento interno de la escuela que le permita también a los hombres llevar las uñas pintadas.

Ha recaudado más de 72 mil firmas hasta el momento, y sigue subiendo.

Indicó que la libertad de expresión es razón suficiente para ver que estas reglas de vestimenta no están bien.

Mencionó en un tuit que es un chico gay y está más que orgulloso, por lo que es injusto y no está bien, para luego afirmar en su petición que el sexismo y la homofobia no están bien y que no deben ser tolerados.

El joven ha llamado la atención de los medios de comunicación de su país, quienes esparcen su historia y él, continúa subiendo fotografías a twitter mostrando sus extraordinarias uñas, que cada día parecen ser de un color diferente, mientras espera que su escuela rectifique y suspenda la expulsión sin tener que suprimir parte de su personalidad.

https://t.co/DA9ZvSBDc9 YALL GO SIGN MY PETITION!! homophobia and sexism are NOT okay and should not be tolerated!! Every signature counts!!

— trevvvv;) (@trevvowilkinson) December 1, 2020