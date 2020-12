Para Morena es importante ganar Nuevo León: Mario Delgado

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ganar la gubernatura de Nuevo León en la elección de 2021 es importante para Morena, que busca establecer una relación cercana con uno de los grupos de empresarios más fuertes del país, aseguró el dirigente nacional del partido, Mario Delgado.

Mario, señaló que buscan el desarrollo de la entidad o de lo contrario se quedarían siempre como la oposición.

“Lo más importante, queremos ganar el Gobierno de Nuevo León, para transformar Nuevo León, sino ganas te quedas siempre como la oposición”, dijo.

“Para nosotros es importante gobernar Nuevo León para establecer una relación cercana, directa, estratégica con uno de los estados que es el motor de la economía nacional, donde vive uno de los grupos empresariales más fuertes de nuestro país, que vea que se puede trabajar con Morena, con el presidente de la República, buscando el desarrollo para Nuevo León y que ese desarrollo sea incluyente… no podemos concebir que haya crecimiento solo para las minorías”, agregó el funcionario.

Respecto al rechazo de morenistas hacia perfiles como Clara Luz Flores, el dirigente afirmó que la regla en el partido es que no hay influyentismo ni se excluye a nadie, por lo que la elección del abanderado en los próximos comicios se hará mediante la encuesta, cuyo resultado darán a conocer.

Mario Delgado reconoció que la edil con licencia Clara Luz cuenta con una amplia trayectoria y considera que tiene una gran coincidencia con los valores del partido.

“He platicado con la alcaldesa (con licencia) y tiene una gran coincidencia con los valores de Morena, de no mentir, no robar, no traicionar, y de simpatía por el proyecto de la 4ta transformación”, señaló.

“Lo más importante será que todos en unidad reconozcamos el resultado, porque no hay nada ganado, una cosa es lo que dicen las encuestas y otra cosa ya es el día de la jornada electoral», dijo.

Con información de: mty.telediario.mx