Será una súper espía

La estrella hollywoodense Gal Gadot ha firmado para protagonizar “Heart of Stone”, un thriller de espías original diseñado por Skydance Media que busca darle un giro femenino a franquicias de acción como “Misión: Imposible”.

El cineasta ingles Tom Harper está en tratos para dirigir a partir de un guion de Greg Rucka y Allison Schroeder. El filme será producido por David Ellison, Dana Goldberg y Don Granger, junto a Gadot y sus socias en Pilot Wave Jaron Varsano, Bonnie Curtis y Julie Lynn.

El estudio cinematográfico se encuentra evaluando si lanzará la película en las salas de cines o en las populares plataformas en servicios de streaming. Tom Harper (1980) es un director de cine británico nominado al premio BAFTA.

Su trabajo incluye “Misfits”, “The Scouting Book for Boys”, “This is England ’86”, “The Borrowers”, “Peaky Blinders” y “The Woman in Black: Angel of Death”. La película “Cubs” estuvo nominada al Mejor Cortometraje BAFTA en el 2006.