Solo una persona viajará en autobús para evitar covid-19

Autoridades de Vietnam implementaron medidas estrictas para evitar la propagación del COVID-19 entre la población.

Una de ellas es limitar los viajes de al extranjero, y quienes se ven obligados a viajar, deben tomar los vuelos con estrictas medidas sanitarias.

Para ejemplificar esto, el programador español Enrique López Mañas compartió, en su cuenta de Twitter, su experiencia de viaje a Salgón, Vietnam, a donde se mudó.

El programador explicó que el país se encuentra cerrado aun ara los vietnamitas y quienes entran deben contar con un permiso especial expedido por el Comité Popular «argumentando que eres un experto requerido para la economía del país», así como una prueba negativa de PCR.

Señaló que el proceso en el aeropuerto es eficiente y meticuloso. Dijo que todos llevan protección en cuerpo completo y nunca hay más de 20 personas en el aeropuerto.

Posteriormente, las personas son transportadas de manera individual al hotel, previamente reservado y pagado.

En tanto, el proceso para ingresar al hotel es estricto, el personal lleva siempre su equipo de protección puesto, mantienen la distancia de seguridad y toman la temperatura al menos dos veces en el día.

López Mañas explicó que no le fue permitido salir de su habitación y que personas con protección completa iban a revisar cómo estaba, y afuera de su recámara había una pequeña mesa donde dejaban cosas que necesitaba.

When you land, the process is efficient but meticulous. Everybody at the airport has full body protection. They check all your documents, and you slowly start going through immigration. There were never more than 20 people at an otherwise bustling airport. pic.twitter.com/16xDujFfRA

— Enrique López-Mañas (@eenriquelopez) November 29, 2020