Tortilleros en incertidumbre por el alza de los insumos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Juan Martínez/Contacto.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los comerciantes del ramo de la tortilla se encuentran actualmente en la incertidumbre por saber si se van a registrar alzas en los insumos en lo que corresponde a este periodo final del año, pues de suceder eso se reflejaría negativamente para mantener la operatividad de esos negocios.

Marcelino Ruiz Cervantes, comerciante en este giro en la ciudad, manifestó que generalmente en durante la temporada invernal el precio del gas se escasea y con ello se incrementa el precio, lo que hasta el momento no ha sucedido.

“Hasta el momento oficialmente no tenemos conocimiento de que nos vayan a aumentar el precio del gas, y ojalá que no lo incrementen porque nos afecta a todos y sobre todo hemos procurado no aumentar el costo del kilogramo”, dijo.

Señaló que el precio del kilogramo de la tortilla oscila entre los 16 a los 18 pesos al depender del tipo del negocio, sin embargo, en su mayoría todos los comercios de este giro hemos acordado resistir lo más que se pueda las alzas”, expresó.

“Sería muy difícil para todos que nos aumentaran los insumos, nadie los desea, porque nos obligaría a ajustar el precio del kilogramo de la tortilla, aunque ya hemos tenido aumentos, nosotros nos nivelamos para no aumentarle al público el producto”, agregó.

El entrevistado comentó además que las ventas en los que ha sido el año, sobre todo derivado de la pandemia del coronavirus, han disminuido considerablemente, incluso algunos establecimientos de este tipo cerraron sus puertas al público.