AMLO no ha podido vender el avión presidencial

López Obrador reconoció que, pese a su compromiso, no han podido vender el avión presidencial debido a que es demasiado extravagante

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que, pese a su compromiso, no han podido vender el avión presidencial debido a que es demasiado extravagante.

El mandatario dijo que si fuera un avión normal no costaría trabajo venderlo; sin embargo, fue hecho de manera exclusiva para el ex presidente Enrique Peña Nieto, lo que dificulta su compra. “Ahora no lo podemos vender porque es extravagante (…).

Señaló que un avión que tiene posibilidad de transportar a 240 pasajeros lo convirtieron en un avión para 80, porque tiene recámaras y tiene oficina y sillones, así que no son las sillas de los aviones comerciales, ahí se iba todo.

Aprovechó para criticar que los recursos del presupuesto federal se gastaban en salarios y era poco lo que se destinaba a programas sociales, “estaba podridos, no llegaba el apoyo”.

López Obrador aseguró que se están liberando fondos y se dijo orgulloso de que el 70 por ciento de las familias mexicanas reciban al menos un apoyo del Gobierno federal.

Indicó que las pensiones a ex presidentes son de 5 millones de pesos mensuales por ex mandatario, por eso hay algunos que no lo ven con buenos ojos.

El Estado mayor: 8 mil elementos para cuidar al Presidente, todo eso con cargo al presupuesto a costillas del erario.

Señaló que lo que quedaba para inversión era muy poco, y lo mismo lo que significaba la inversión para el bienestar, para lo social, la educación, la salud, lo que le entregaban a la gente.

