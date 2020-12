Inician ensayos de vacuna contra Covid-19 en adolescentes

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Los primeros participantes dentro de un grupo de adolescentes, quienes se encuentran en el estudio de las fases 2 y 3, fueron vacunados por la farmacéutica Moderna contra el coronavirus en el cual se aplica la inoculación ARNm-1273, que busca hacer frente al Covid-19.

La farmacéutica es una de las empresas que también está siendo considerada por varios países para satisfacer la demanda de las vacunas contra el coronavirus, al igual que otras firmas como Pfizer y BioNTech.

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna señaló en un comunicado que el objetivo es generar datos en la primavera de 2021 que respalden el uso de ARNm-1273 en adolescentes antes del año escolar 2021.

Según la farmacéutica, este estudio que contempla ambas fases está controlado y es aleatorio, y en él se «evaluará la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad de dos vacunas de ARNm-1273 administradas con 28 días de diferencia.

El objetivo es inscribir a 3 mil adolescentes participantes en de entre 12 a menos de 18 años, a los cuales se les podría administrar un placebo o la dosis contra el coronavirus.

Señaló que se hará un seguimiento durante un año a los participantes después de la segunda vacunación. “Nos alientan los análisis intermedios y primarios del estudio COVE de fase 3 en adultos de 18 años o más y este estudio de adolescentes nos ayudará a evaluar la seguridad potencial e inmunogenicidad de nuestra vacuna candidata contra el covid-19 en esta importante población de edad más joven.

Bancel señaló que esperan poder brindar una vacuna segura para brindar protección a los adolescentes para que puedan regresar a la escuela en un entorno normal.

We just announced that the first adolescent participants have been dosed in the Phase 2/3 study of mRNA-1273, our vaccine candidate against COVID-19, in adolescents ages 12 to less than 18. Read more: https://t.co/eoMqojmsuk pic.twitter.com/JoA0M8I2v6

— Moderna (@moderna_tx) December 10, 2020