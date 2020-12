Abuelita ‘rompe en llanto’ al escuchar la voz de su hija

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Muchas familias han estado alejadas para evitar contagios debido al confinamiento por la pandemia por coronavirus. Entre las personas que han resultado más afectadas son los adultos mayores, sector vulnerable por Covid-19, pues han tenido que resguardarse para sobrevivir.

Entre ellas se encuentra una mujer residente de una casa hogar de ancianos rompió en llanto al escuchar la voz de su hija, en videollamada, luego de que desde marzo su rutina cambiara.

Se trata de Rita Hookway, de 94 años, quien se encuentra en una casa hogar para adultos mayores o asilo, quien tiene contacto con su hija Jane Smith, la mayoría de veces, de forma virtual debido a la pandemia por Covid-19.

La mujer sufre de demencia y necesita cuidados constantes que sólo le pueden ofrecer en el hogar para ancianos en Gloucestershire, Inglaterra.

Al comenzar la pandemia por Covid-19, Jane Smith no podía visitar a su madre para evitar contagios. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de julio en el que se le permitió visitar a Rita por 20 minutos cada quince días. Además de algunas videollamadas que puede hacer con ella.

Rita Hookway, que pasa la mayoría del tiempo con los ojos cerrados, por lo regular rompe en llanto cuando escucha la voz de su hija por teléfono. Recientemente se volvió viral un video en el que esto sucede: la abuelita llora al escuchar la voz de su hija.

Jane señaló que su madre era una persona sumamente feliz, siempre estaba sonriente y ahora sus ojos están cerrados el 99 por ciento del tiempo y dice muy pocas palabras.

Cuando su madre ve su cara o escucha su voz, simplemente se derrumba. Se siente como si hubiera sido encarcelada o secuestrada.

Señaló que “Cada día es un infierno viviente. No había querido compartir esto con el mundo, no me gusta ver a mi madre así”.

Indicó que esto es lo que viven muchas personas de la tercera edad.

