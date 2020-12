Es presentado el ‘Vasco’ Aguirre con Rayados

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

La tarde del viernes se dio la primera conferencia de prensa del nuevo estratega del Monterrey, Javier Aguirre, habló fuerte y claro sobre sus objetivos, su forma. Por su parte, se refirió a las necesidades que presenta en el plantel, si pidió refuerzos o no, destacando lo siguiente.

“Algo hemos hablado con Duilio, es un plantel para ganar. En este momento me pareció correcto venir a Monterrey, un equipo ganador, protagonista, exigente. Estoy preparado. El plantel está muy completo, de momento no tengo necesidad de nada, con lo que tenemos estamos muy bien. Los jugadores tienen la espinita clavada por la manera que fuimos eliminados no hace mucho. La revancha llegó rápido, ya no queda nada para que empiece y qué mejor para ellos reivindicarse con la afición para conquistar un título y pelear arriba”.

Además, recalcó que el plantel le da un abanico muy amplio de posibilidades para enfrentar los duelos. “Te da muchas posibilidades, es variado, va a ofrecer muchas maneras de jugar. La actitud, el vigor, el esfuerzo físico, la entrega, ese será el hilo conductor, después puedes jugar de distintas maneras, que ocupan diversas funciones y posiciones. El equipo nuestro tiene que salir a ganar, no es fácil por ejemplo en Selección Nacional y no es fácil, acá es lo mismo, no podemos especular con este plantel. Tenemos que ser protagonistas, estoy convencido de ellos. Habrá tardes malas seguramente, pero el equipo nunca va a bajar la guardia, no mientras esté yo”.

Uno de los grandes cuestionamientos que le realizaron a Javier Aguirre, vino de parte de un aficionado que le preguntó sobre que sería lo que nunca le faltará a su plantel y esto respondió.

“Es una gran actitud. Como aficionado a otros deportes cuando veo que el equipo de mis colores pierde, pero se deja todo en la cancha, la sensación es diferente. El equipo va a correr, luchar y pelear cada palmo y centímetro del terreno de juego, ojalá que le agreguemos goles y puntos, pero de momento me debe de exigir que yo seré de reconocer que no cumplí con mi deber y mi palabra en caso que no sea como tal”. Después de casi 20 años, regresó al futbol mexicano, por lo que contó que es lo que lo convenció para volver.

“El diferencial fue el proyecto que me ofreció Duilio, fue algo que no podía rechazar, un equipo ganador con una filosofía que empata mucho con mis ideas. Me apetecía volver y a una institución seria y ganadora que tiene el qué hacer social con la comunidad, que está llena de éxito recientemente. Nuestra obligación es intentar ganar todos los torneos en los que estamos, me llamaba la atención hacer eso. Eso fue básicamente lo que marcó la diferencia”.

Sin duda el duelo más esperado en la Sultana del Norte es el clásico regio, destacando que saldrá a hacer y si se vale perder o no. “La gente marca en el calendario ese partido, es una rivalidad deportiva que trasciende, que a nivel nacional ya marca, son dos equipos muy competitivos y hay un odio deportivamente hablando. Es un partido que le pondremos como todos empeño, pero a ese más actitud y voluntad para ganar porque la gente puede perdonar ciertas cosas, pero ese partido no te perdona una derrota y eso los jugadores lo entienden. Llevo 2 días aquí y ya lo sé. El 90 por ciento de las conversaciones es esta rivalidad. Pondremos todo nuestro empeño para poder ganar a Tigres”.

Este viernes fue el primer contacto con los elementos del plantel, sobre cómo se vieron en la práctica y que espera de ellos también habló Javier Aguirre.

“Motivados, muy motivados. Sería muy pretensioso decir que mi presencia motivó mucho, pero muchos se acercaron y preguntaron algunas cosas y eso a los jovencitos, todo mundo quiere ir a Europa y saber cómo es Messi y lo otro, pero aparte de mi experiencia, transmitir ideas. Me veían con mucho bien, firmemente a los ojos, lo hicieron con muy buena actitud. Entiendo que todos en el primer día quieren hacerlo bien. Les dije que como se entrena se juega y si entrenamos bien tendré 25-30 titulares, por decreto nadie va a jugar por ser el más guapo o el más antiguo. Me parece lo más justo en el futbol”.

Para finalizar el nuevo estratega del Monterrey entregó un mensaje a los aficionados.

“Los extrañamos aquí en el estadio, necesitamos ese aliento y gritos. A falta de eso, nosotros ya te digo que nos debemos a la afición aunque no esté presente, entendemos que es un compromiso enorme con la comunidad de los Rayados y la gente que nos sigue. He visto cómo quieren al club y se entregan. Ante eso no puedes fallar, tienes que por lo menos intentarlo, intentar ganar todas las competiciones”. finalizó.

Con información de: mediotiempo.com