Ni con vacuna se lo quita

Alfredo Guevara.-

Como si la carga de trabajo, originada por todo lo que implica la pandemia de covid-19, la Secretaria de Salud GLORIA MOLINA GAMBOA tendrá que cargar una losa todavía más pesada, llamada XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI, conocido mejor en el negocio de las “empresas Factureras”, como alcalde con licencia de la Capital del Estado. Y no será fácil, al menos en el corto plazo, hasta que la Auditoria Superior del Estado termine de hacerse de pruebas, sobre los 80 millones de pesos que le observó en apenas la cuenta pública del ejercicio 2019, la Contraloría del Municipio. también habría que esperar a conocer la postura de la Fiscalía General de Justicia en torno a la denuncia que existe en contra del alcalde con licencia y la investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera en torno a la existencia de empresas, cuyo domicilio fiscal no existe, pero que convinieron esquemas de trabajo con el ayuntamiento de Victoria. Lo mejor que le puede pasar a GLORIA, es que alguna de esas instancias inhabiliten al alcalde con licencia XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI para que de esa forma, deje la subsecretaría que ostenta, en la dependencia donde manda MOLINA GAMBOA. Desde luego que a GLORIA no le gustó nada la incorporación de GONZÁLEZ URESTI a la estructura de salud, por los antecedentes que traía. Sin embargo, como profesional de la salud e indicaciones de más arriba, tuvo que darle cabida. Pero lejos de que sea un profesional de la medicina que aporte, sume y contribuya a la noble tarea de la Secretaría de Salud en estos tiempos de pandemia, XICO representa un problema adicional, que ni con vacuna alguna puede mejorar. Así como enfermó a la Capital del Estado, a la que ni siquiera le dio un mejoral, lo mismo está haciendo en la Secretaría de Salud. GLORIA ya recibió la primera andanada de críticas en torno a la manera en que llegó y está GONZÁLEZ URESTI en la Subsecretaría, sobre todo, cuando la misma Contraloría le encontró o detectó dudas sobre 80 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2019, donde se estima, casi la mitad de ese recurso tiene que ver con nóminas. Pudiera decirse que se erogó en el personal, como también en elevados salarios que no se sabe, a donde fueron a parar esos recursos. Habrá que reconocerle a la diputada de Movimiento Ciudadano, el valor que tuvo cuestionarle a GLORIA MOLINA, las razones por las que tiene a XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI dentro de la estructura de salud, es decir como Subsecretario, sobre todo por el antecedente que trae de su labor como presidente municipal de Victoria. Desde luego que la Secretaria de Salud, optó mejor por callar y ni siquiera abordar el tema, ahora que compareció ante el pleno de los diputados del Congreso local. Y es que, ahora si que podría decir GLORIA, ni cómo defenderte XICO.

LOS MANCHADOS

paso más dio el presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE en lo que establece el calendario electoral, luego de que los diez partidos políticos que serán protagonistas de la elección de alcaldes y diputados locales, registraran la plataforma electoral que sus candidatos llevarán en campaña. Desde luego que los partidos mostraron disposición y voluntad para cumplir con este ordenamiento que habrá que decir, no alteró en nada el desarrollo de los trabajos previos para la próxima contienda. Sin embargo, viene otro tema complicado para RAMOS CHARRE, a más tardar el día 15, cuando el Consejo General del Ietam tenga que resolver la procedencia o improcedencia, de quienes presentaron la carta de intención para ser candidatos independientes a alcalde como a diputado local. Aunque 31 de ellos cumplieron con este requisito, habrá que decir que no todas las cartas de intención van a ser procedentes y más de uno de los interesados tendrá que seguir participando, pero para otras elecciones en Tamaulipas. En fin.

