Renuncia Siboldi a Cruz Azul

Luego del fracaso que significó quedar eliminados en las Semifinales del Guard1anes 2020 ante Pumas, Robert Dante Siboldi, estratega del Cruz Azul, decidió dar un paso al costado y dejó su cargo. El timonel fue el encargado de dar la noticia por medio de un video en sus redes sociales.

Siboldi aseguró que no permitirá que se cuestione su honorabilidad, la de su cuerpo técnico y ni la de sus jugadores, luego de que el Ing. Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del consejo de vigilancia / Cooperativa La Cruz Azul, cuestionara el planteamiento de La Máquina ante los Pumas.

“Después de analizar lo sucedido recientemente, tanto con mi familia como con mi cuerpo técnico, he decidido dar un paso al costado. Quiero mucho a la institución, la defendí como jugador y aquí me formé como entrenador. Tenía una gran ilusión de salir campeón en este torneo. En la Semifinal nos enfrentamos con un gran rival, en la Ida los superamos y en la Vuelta nos superaron, pero en el futbol en 180 minutos todo puede pasar.

«Quiero dejar bien en claro que el planteamiento en ambos partidos fue para ganar, y no para manejar marcadores, mis jugadores son profesionales y no son mediocres, dieron todo para ganar, dieron su máximo, pero no puedo permitir que se cuestione la honorabilidad y los valores míos, de mi cuerpo técnico y de mis jugadores», explicó.

