Aficionados de los Wolves presumen manta en honor a Raúl Jiménez

En el duelo entre Wolverhampton y Arsenal, de la jornada 10 de la Premier League, Raúl Jiménez sufrió una fractura de cráneo tras un choque con David Luis, por lo que el mexicano tuvo que ser operado para evitar daños severos.

Durante el proceso de recuperación, el equipo de Wolverhampton, así como algunos de sus compañeros de profesión, mostraron palabras de aliento y apoyo para su pronto regreso a las canchas.

Sobre esta situación, el club realizó un concurso para hacer una pancarta en honor al mexicano. Ahora, a través de sus redes sociales, Wolves presumió la pancarta colocada en las gradas del estadio Molineux.

En un video, Wolves mostró el diseño, el cual tiene a Raúl Jiménez celebrando con la máscara de Cinta de Oro, y otra fotografía de espaldas.Al mismo tiempo, se leen las palabras «Fuerza Raúl, la fuerza del lobo está en la manada».

El día de ayer, Raúl se presentó en los entrenamientos del club previo al duelo ante Aston Villa, en la jornada 12 de la Premier. No obstante, se desconoce cuándo volverá a las canchas.

For Raul Jimenez, from the fans…#FuerzaRaúl | #9forRJ9 pic.twitter.com/HZWDLgrSWI

— Wolves (@Wolves) December 11, 2020