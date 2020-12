Niños en riesgo en Victoria

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Azahel Jaramillo Hernández

Cero.- En estas últimas cuatro semanas de pandemia covid-19 tenemos registro de cuatro incidentes que tienen que ver con riesgo de desaparición forzada de menores en Ciudad Victoria capital.

Incidente Uno: Una jovencita de 13 años de edad en las inmediaciones de la Unidad Deportiva “Adolfo Ruiz Cortines” sufrió intento de secuestro por un par de jóvenes. Por fortuna logró evadir a sus agresores, retornando, toda alterada, a reportar el hecho a su profesor.

Incidente Dos: A consecuencia de lo anterior el maestro de deportes pidió a los padres de una menor de once años de edad que ya no llevasen a su hija a la referida Unidad Deportiva. Es decir, por incidentes de inseguridad una menor, al menos, no podrá aprender un deporte. ¿Se vale?

Incidente Tres: Por las mismas fechas un ciudadano se alertó debido a que al tiempo que abordaba su automóvil vio el momento que afuera de la tienda Sam’s Club Victoria una mujer dejaba sentada en la acera a una niña para entrar a la tienda. Nervioso este padre de familia inició desde el interior de su auto una transmisión en vivo en Facebook (Facebook Live) para dar cuenta del hecho, temeroso de que se produjera un incidente que pusiera en riesgo la integridad de la menor.

Incidente Cuatro.- Este reportero, en charla informal con una familia del Ejido La Libertad, en las inmediaciones de Paseo Los Troncones, recibió información de que un día antes un niño había sido robado a unas cuadras de la plaza principal.

Estas son los asuntos lamentables que se han suscitado en el marco de la pandemia del covid-19 que tiene que ver con menores de edad.

Dos.- En política, dicen los expertos la circunstancia cambia en un santiamén. Esto lo decimos porque estamos ya en el umbral de las elecciones más controvertidas de los últimos 20 años en nuestro país y en nuestro Tamaulipas.

El escenario es este: estamos sumidos en un par de crisis: una crisis de salud sin precedentes, llamada covid-19, y una crisis económica catastrófica sin precedentes.

Para hacer más conflictivo el escenario presenciamos tiempos inéditos en materia de gobernabilidad, con un abierto enfrentamiento entre el Gobierno federal y el Gobierno de Tamaulipas.

Además en la nación mexicana, un buen de las fuerzas políticas, en esta caso representadas en los diversos partidos políticos vigentes se está presentado un hecho político sin precedentes: que partidos políticos tan disímbolos como el PAN (de derecha), PRI (del centro) y PRD (de izquierda) hayan decidido ir en alianza, en unión, en equipo, en un solo frente para intentar arrebatarle la mayoría en la Cámara de Diputados y en algunos estados donde habrá elecciones al partido en el poder, que es el partido de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

Las elecciones están pactadas para realizarse de modo presencial el domingo siete de junio del próximo año 2021.

¿Quién va a ganar esas elecciones? Eso va a depender, se entiende, del voto de los mexicanos. Mucho se entiende va a depender de quienes vayan a ser candidatos de esos dos grupos de partidos: el partido en el poder, que es MORENA, esa alianza anti-MORENA que busca por la vía pacífica de las armas mermarle poder y control al referido partido en el poder, que llegó a la Presidencia de la República con el respaldo de 30 millones de mexicanos.

Dos.- Les comparto que la jerarquía en pleno del Partido Encuentro Solidario, PES, tendrá reunión estatal en Ciudad Victoria capital allá por el rumbo de la Carretera Interejidal esta mañana. En dicho evento que presidirá su líder estatal licenciado Alejandro García, del mero Río Bravo. Viene gente del PES de todos los rumbos del estado de Tamaulipas.

El referido partido Encuentro Solidario es hoy lo que anteriormente era Partido Encuentro Social. Y al ser un partido nuevo no podrá ir en alianza con nadie en las elecciones de junio del próximo año, por lo que tendrán que ir solitos y su alma en este proceso electoral.

Como sabemos, PES, tiene una buena relación con el partido gobernante, Movimiento Nacional de Regeneración Nacional. Entre los que vienen del solido sur, anote usted a Armando Luna Jaramillo, del mero Ciudad Madero.

[email protected]