Sentencian a la ‘zombie Angelina Jolie’ a 10 años en prisión

Tabar se dio a conocer hace dos años cuando sus fotografías se hicieron virales por tratar de imitar el aspecto físico de Angelina Jolie. Tras 50 cirugías plásticas, su aspecto le propinó el apodo de «zombie Angelina Jolie».

Y es que su imagen se caracteriza por tener mejillas hundidas, una nariz parecida a la de Jolie, pero caricaturizada, además de unos labios y quijada prominentes.

En las imágenes que circulan en redes aparece con un maquillaje que muestra una apariencia fantasmal, además de que gracias a una edición digital, el efecto es casi artístico.

Iranian 'Zombie Angelina Jolie' Instagram star ‘is jailed for a decade’ a year after she was arrested over social media activities https://t.co/PrD4iizodG

