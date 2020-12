Alertan por frente frío número 20

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ernesto H. Salgado/Contacto.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Autoridades de Protección Civil alertan a la población ante los efectos que traerá a la región el frente frío número 20 de la temporada con mañanas que estarán entre los seis y los ocho grados con sensación térmica de cuatro o tres grados, lo que puede ocasionar enfermedades en caso de no estar prevenidos.

Las recomendaciones son, abrigarse bien, cuidar y proteger del frío a las personas mayores de edad y a los niños principalmente, y finalmente no olvidar a las mascotas, ya que los animales también sienten el frío.

Estas condiciones, dijeron, prevalecerán durante toda la semana, por lo que se recomienda abrigarse bien y procurar no salir de casa si no hay necesidad de salir a la calle.

Las autoridades responsables de Protección Civil también dieron a conocer que hasta el momento no se registra ninguna baja ciudadana por los efectos del frío, pero se recomienda a la gente en general abrigarse bien.