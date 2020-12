Frena covid-19 operaciones anticonceptivas en Tampico

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Mariela Macay / El Sol de Tampico.-

TAMPICO, Tam.- Mujeres que han solicitado operarse para ya no tener más familia, han sido rechazadas en el Hospital General Carlos Canseco por el protocolo de la pandemia del coronavirus.

La regidora e integrante de la Comisión de Igualdad de Género y Derechos Humanos en Ciudad Madero, Nury Romero Santiago, señaló que en este año han atendido 2 casos de mujeres a las que se les negó la cirugía conocida como oclusión tubaria bilateroal o salpingoclasua

“Se les ha negado la cirugía para no tener hijos, tengo a 2 mujeres, se los negaron en el Canseco este año”, declaró.

Aseguró que se trata de mujeres vulnerables que viven en escasos recursos y que ya han tomado consciencia de que no deben tener más hijos, no obstante, el sistema de salud no les ofrece una solución definitiva.

“Ellas son de un sector marginado, no saben leer, ni escribir, tienen como seis niños, gente que cocina con leña y la pobre mujer le dice al doctor ‘Opéreme, ya no puedo tener más hijos’ y no la quieren operar”, dijo en entrevista.

Señaló que la gente que llega a pedir ayuda no sólo es del sur de Tamaulipas, sino también del norte de Veracruz.

“El derecho de la reproducción debe ser para las mujeres que quieren ser operadas para no tener más hijos, llegan al hospital y les dicen que no, porque están en pandemia”, destacó.

“Es lamentable y triste porque para la mujer no hay derecho en nada; es mentira que haya preocupación por nuestra reproductividad”, sostuvo.