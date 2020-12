Hombre descubre pasadizo secreto en la alacena de su cocina

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Jamie Wilkes, actor y escritor que vive en Londres quedó sorprendido por el hallazgo de un pasadizo secreto en su casa.

El hombre compartió en video la forma en la que en su casa apareció un extraño acceso a otro espacio que desconocía.

El video se ha vuelto viral de inmediato, pues sin duda es un hecho insólito. Fue a través de su cuenta de Twitter en donde el actor mostró en un clip el hallazgo. Fue en su cocina, en el hogar que renta, en donde encontró el pasadizo escondido.

En el video explica que había un acceso secreto que daba a la salida. Como si se tratara de una película, el apartado secreto podría ser útil para los superhéroes o para alguien que quisiera huir.

En las imágenes se puede ver que la puerta secreta estaba entre los muebles de la cocina. Al abrir las puertas de la alacena y al levantar el mármol no encontró comida ni platos guardados, había una escalera secreta que llevaba a la puerta de salida.

El sorprendente hallazgo de inmediato se volvió viral; recibió casi 200 mil likes y múltiples comentarios y retuits.

Viewed a flat today and I don’t think I’ll ever be able to stop thinking about the back door… pic.twitter.com/uscUF7pLH9

— Jamie Wilkes (@jamwilkes) December 8, 2020