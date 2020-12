Locatarios piden prórroga para el pago de derechos

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Paulo Monsiváis/El Sol de Tampico .-



TAMPICO, Tam.- Debido a que las ventas no han sido las esperadas debido a la Pandemia del covid-19 locatarios de los nuevos mercados estarán solicitando una prórroga de varios meses para el pago de derechos ante el gobierno de Tampico, además que no se incrementen los costos en las diversas tarifas que se tienen en el centro de abastos.

«Buscamos un acercamiento con las autoridades antes de que termine el año para dialogar sobre la situación que estamos teniendo como locatarios de este nuevo mercado, ya que la situación del Covid-19 golpeó muy fuerte la economía de la población y estimamos que el inicio del 2021 va hacer uno de los más duros en muchos años por la caída tan grande de la economía».

Señaló Marco López representante de comerciantes gastronómicos en los nuevos mercados de Tampico, quién expresa que actualmente están bajo un periodo de gracias por parte del municipio en cuanto a cobro de piso, lo que les ha permitido sostener los negocios, luego de los gastos que hicieron por el pago de sevicios para poder operar en el inmueble.

Por separado, Gloria Zubieta, dirigente de la Unión de Comerciantes Unidos por los Mercados de Tampico, manifestó que “vamos a buscar un dialogo con el ayuntamiento para solicitarle otra prorroga porque hay muchos compañeros que no abren sus negocios por la pandemia y la situación económica que están pasando, y hay muchos compañeros que no han podido ni abrir”.

“Vamos también a negociar que se baje la cuota, pero si necesitamos una prórroga para no pagar piso, somos 400 locatarios trabajando, hay compañeros que tienen hasta 27 tramos distribuidos, y los que están trabajando, nos está retribuyendo lo que es gastronomía, carnicerías, abarrotes, pero hay compañeros que todavía tienen baja la venta, como tablitas, novedades, no sea visto el repunte que esperábamos”, añadió.

Indicó que aún no hay una cuota definida, ya que se habló de hasta 7 UMAS, pero todavía no se ha llegado a un acuerdo, pero de esas UMAS son aproximadamente 1200 pesos mensuales por tramos.