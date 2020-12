Muestra diabetes inusual comportamiento: DGE

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

José del Carmen Perales Rodríguez.-

Cd. Victoria, Tam.-

El comportamiento de los casos nuevos de diabetes en Tamaulipas, en lo que va del año, ha sido muy distinto al del 2019, pues mientras en la tipo uno o insulinodependiente se incrementó en un 50 por ciento, en la tipo dos o no insulinodependiente se observa una disminución del 40 por ciento.

Lo anterior de acuerdo con el boletín de la semana 48 emitido por la Dirección General de Epidemiología (DGE), en el que también detalla que por género son más los casos de pacientes femeninos en ambos tipos de diabetes.

De acuerdo con la definición médica, la diabetes indica que el nivel de glucosa o azúcar se encuentra muy elevado en la sangre, en lo que va del año se han diagnosticado 12 mil 739 nuevos casos en total de ambos tipos.

De la diabetes tipo uno, en la que el páncreas no produce insulina, que es una hormona que ayuda a que la glucosa penetre en las células para suministrarles energía, han sido diagnosticado 120 casos nuevos en este periodo contra 80 en el mismo lapso de 2019, lo que indica un alza del 50 por ciento, de los casos de 2020 por género 78 son mujeres y 42 hombres.

La diabetes tipo uno, que ocurre con mayor frecuencia en los niños y adultos jóvenes, pero puede aparecer a cualquier edad, llega a causar problemas serios en el corazón, los ojos, los riñones, los nervios, las encías y los dientes.

En lo que respecta al acumulado de casos de diabetes tipo dos, este año en la entidad suman 12 mil 619 casos cifra que es inferior en un 40 por ciento al mismo periodo de 2019 en que se habían contabilizado 20 mil 793; en 2020 por género corresponden siete mil 79 a mujeres y cinco mil 540 a hombres.

Finalmente se da a conocer que la diabetes tipo dos es la más común y se presenta cuando el cuerpo no produce o no usa bien la insulina, tienen un riesgo mayor de tener esta enfermedad si la persona es adulto mayor, tiene obesidad, historia familiar de diabetes o no hace ejercicio.