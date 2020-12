Murió John Le Carré, reconocido escritor

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El escritor británico John Le Carré, falleció este día a los 89 años tras una corta enfermedad, informó hoy su agente literario, Jonny Geller.

El espía que surgió del frío (1963), El topo (1974) y Un hombre decente (2019) son las obras que quedarán como legado.

“Con gran tristeza anuncio que David Cornwell, conocido en el mundo con el nombre de John Le Carré, falleció tras una corta enfermedad (sin relación con el Covid-19) en Cornualles la noche del sábado 12 de diciembre. Nuestro pensamiento está con sus cuatro hijos, sus familias y su querida esposa, Jane”, informó Geller a través de Twitter.

With much sadness, I must announce the passing of one the world’s great writers – John le Carré.https://t.co/hpPFA5nA6D pic.twitter.com/HbC3WZzQFF

— Jonny Geller (@JonnyGeller) December 13, 2020