Desmantelan carro de lujo mientras sus dueños dormían

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Inglaterra, el auto de una pareja fue desmantelado de manera sorprendente mientras ambos dormían, esto en la comunidad de West Bromwich.

Los delincuentes desmantelaron casi todo lo que pudieron, dejando prácticamente un “esqueleto” del carro.

El coche de lujo perdió ambas puertas delanteras, el cofre, la tapa del maletero, los asientos delanteros y todas las ruedas.

La Policía local no ha podido encontrar huellas, ya que los delincuentes efectuaron su sigilosa operación utilizando guantes de látex.

«No sólo cortaron los cables de las puertas, sino que también desataron los conectores para evitar dañarlo. Han dejado las partes restantes en perfecto estado», comentó la víctima,

El dueño del Mercedes es aficionado a esta marca alemana desde hace 15 años. Paul Hampton y Jacqui Heeley compraron el coche a plazos en abril de 2018, así que debería valer más de 21 mil dólares a finales del próximo mes de marzo. Sin embargo, el daño infligido por los ladrones profesionales asciende a más de 18 mil dólares, según los primeros cálculos.

BOTTOM OF THE C- CLASS #Westbrom

Thieves Have Stripped A C-Class Mercedes During The Early Hours Of Yesterday Whilst The Owner Slept And Have Taken Dozens Of Parts Including The Front bumper And Seat Belts. Usually The Parts Are sold Or Sent Abroad Within 48 Hours. Reward. pic.twitter.com/lSUVnfdMtH

— TONYINBHAM (@TT0121) December 11, 2020