ECA levanta la mano

Alfredo Guevara.-

Cd. Victoria, Tam.-

Por las condiciones en que se encuentra la Capital del Estado, cuyos servicios públicos están colapsados, Enrique Cárdenas del Avellano confirmó su interés en ser candidato para la próxima elección en Tamaulipas.

Adelantó que su capacidad y experiencia, adquirida como ex diputado local, alcalde de Victoria e incluso, legislador federal, los pondrá a disposición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien decidirá a que cargo de elección popular lo podría postular.

Estableció que a la Capital del Estado le urge que haya orden, sobre todo en materia de servicios públicos que en su opinión, están colapsados y donde a la gente no le gusta vivir en la mugre.

Al acudir a la Comisión de Procesos Internos y para la Postulación de Candidaturas del PRI, consideró que los 80 millones de pesos que detectó la Contraloría Municipal de Victoria en la cuenta pública del 2019 del alcalde con licencia Xicoténcatl González Uresti “se me hacen pocos”.

De hecho, adujo que habría que investigarle donde están los ranchos y los caballos.

Cárdenas del Avellano adelantó que tras la instalación de las comisiones, el siguiente paso es preguntarle al partido, a dónde lo postulará para las próximas elecciones.

“Aunque sea de regidor pero voy, incluso de suplente, lo hago por ver cómo está la Capital del Estado, porque no me gusta vivir en la mugre y donde todos los servicios públicos están colapsados”, sostuvo.

El ex alcalde de Victoria dijo no tener preferencia por alguna candidatura en lo particular, es decir, a diputado federal, legislador local, la presidencia municipal, síndico o regidor.

“Vamos a ver dónde nos acomodan pero no vamos a dejar en el abandono a Victoria, por el contrario, vamos a hacer la lucha y ya decidirá el Partido a dónde nos envía y con gusto iremos” sostuvo.

Sobre la posibilidad de que otro exalcalde, como Gustavo Cárdenas Gutiérrez también participe como candidato a la presidencia municipal de Victoria por Movimiento Ciudadano, indicó que “mientras sea por hacer algo bueno por la Ciudad, adelante”