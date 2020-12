Maquilas llevan a cabo ‘pequeñas posadas’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ernesto H. Salgado/Contacto.-

MATAMOROS, Tam.- Trabajadores y empleados de las maquiladoras no han visto suspendidos los festejos y celebraciones que sus empresas organizan para ellos durante la temporada de fin de año, sólo que este vez los eventos van escalonados a efecto de cumplir con las medidas de prevención sanitaria dictadas por el sector salud ante la pandemia provocada por el covid-19.

Petter Heroli, empresario de la industria gastronómica dijo que lo que anteriormente significaba la realización de un banquete para mil o dos mil personas, hoy representa mayor esfuerzo ya que se deben organizar hasta diez pequeños banquetes para hacer llegar a todo el personal los saludos de la empresa.

Las maquiladoras, dijo, no han dejado de festejar a sus trabajadores, pero hoy la renta de salones privados está prohibida ya que no se pueden organizar eventos con más de cien asistentes por lo que los banquetes se están sirviendo en las mismas maquiladoras en jornadas de no más de cien por evento.

Lo trascendente dijo el empresario es que las maquiladoras no han utilizado la pandemia para dejar pasar éstas celebraciones y por el contrario buscan adaptar las circunstancias para que los obreros festejen con júbilo estas fechas.