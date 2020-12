Números mal contados

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

COVID.- Los casos aumentan. Esta segunda oleada o repunte de contagios, y lamentablemente de defunciones, ha sido muy fuerte y el virus se ha ensañado con Ciudad Victoria. Cierto, la mayor parte de este problema es porque la gente no entiende y no sigue las medidas de prevención, sobre todo porque siguen haciendo fiestas y reuniones. Sin embargo, esa desobediencia también es porque han percibido una mala señal de las autoridades. Por ejemplo, el no usar cubrebocas, o los discursos de que no pasa nada y la pandemia está casi dominada, o el establecer semáforos que nada tienen que ver con la situación, es decir, que son de colores como si los contagios fueran hacia abajo, además de que siguen negando pruebas a personas que han convivido con enfermos o que no presentan mayores síntomas. Por ahí viene el problema, es pues, la raíz de esta situación.

VACUNAS.- Es un hecho que el Gobierno estatal no contempló en su presupuesto para el año que entra una partida especial para la compra de vacunas contra el covid-19 tal y como lo anunciaron las autoridades la semana pasada. Esto nos indica que los discursos forman parte del pleito político que se sigue dando Estado-Federación y la politización de este asunto. Cierto, hay una aprobación para contraer una deuda por mil 500 millones de pesos para cualquier contingencia y por ahí se podrían comprar en un momento dado, sin embargo, si el presupuesto es mayor en cuatro mil millones de pesos, ¿por qué no se destinó una partida especial para ese rubro?

NÚMEROS.- Por cierto, según Arturo Soto Alemán, quien fue un “guerrero” en presentar números y hacer cuentas contra el presupuesto federal, ahora la regó y gacho, al dar números de acuerdo al presupuesto a uno de los rubros. Dijo que bajó un 300 por ciento. Cabe señalar que, según las más básicas matemáticas, si decrece un número con esas cifras, entonces presentan un resultado negativo. Hace unas semanas, hasta con un pizarrón hacia cuentas sumas y restas, aunque él no escribió porque puso a un empleado del Congreso a hacerlo, pero debía haber sido alguien con bonita letra, porque no le gustaba como dibujaba las cifras y pidió que borraran la pizarra hasta en dos ocasiones, hasta que le convenció el tipo de letra.

PRESUPUESTO.- La aprobación del dictamen del Paquete Económico fue exprés. Son tan “chichos” los diputados de la Comisión de Finanzas que en ese tiempo pudieron revisar tres documentos de más de 600 páginas entre todos (Miscelánea Fiscal, Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos). Así de eficientes son. Claro está que no le cambiaron ni una coma, y a los rubros que redujeron, les echaron la culpa a los diputados de Morena. Es decir, ahora sí les hicieron caso a sus opositores. Ni quién les crea.

POLVORÍN.- En los alrededores del Mercado Argüelles los comerciantes venden cohetes sin ninguna supervisión. El lugar es un agujero; hay mucha gente y las calles cerradas por obras… en pocas palabras es una bomba de tiempo. Las autoridades municipales y estatales deben actuar ya para evitar una tragedia.

EN CINCO PALABRAS.- Viene un 2021 muy complicado.

PUNTO FINAL.- «No es que tengamos poco tiempo, es que perdemos mucho»: Séneca.

Twitter: @Mauri_Zapata