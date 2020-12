Reportan caída de Google a nivel mundial

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A primera hora de este lunes Google reportó una caída a nivel mundial y fallas en sus diversos servicios como YouTube, Gmail y Drive.

Los usuarios reportan que no pueden acceder a los servicios, tampoco pueden cargar videos ni correos electrónicos, todos estos fallos son reportados a nivel mundial.

DownDetector, el portal especializado en publicar fallas en internet, reportó problemas en YouTube a primeras horas del lunes. Los usuarios no pueden iniciar su sesión, ni reproducir videos.

Otros servicios como Gmail y Drive también presentan fallas. Usuario reportan que no se puede iniciar sesión ni acceder a los correos recibidos, así como problemas de sincronización en la aplicación de Drive y de carga de la aplicación.

Los problemas de Google son a nivel mundial, sin embargo los países más afectados son España, Portugal, Reino Unido, Polonia y Grecia, y en América, México y Estados Unidos también se vieron afectados.

User reports indicate Google is having problems since 6:56 AM EST. https://t.co/MK35emuk7T RT if you're also having problems #Googledown

— Downdetector (@downdetector) December 14, 2020