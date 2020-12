Tránsitos corruptos saldrán de la corporación: director

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Francisco Medina Guerrero.-



Cd. Victoria, Tamaulipas.- Serán dados de baja aquellos elementos de Tránsito que sean detectados extorsionando a conductores o recibiendo dinero para “exonerarlos” de la aplicación de una multa, aseveró el titular de la Dirección de Seguridad Tránsito y Vialidad, Guillermo Hernández Valdez.

Además, el Director de Tránsito enfatizó que dichos elementos serán turnados ante la autoridad competente.

“Nosotros no vamos a permitir ninguna irregularidad en ese aspecto, a la primer persona que sorprendamos nosotros cometiendo una extorsión o pidiendo dinero de inmediato los vamos a turnar a la autoridad competente, no vamos a permitir que se extorsione a la ciudadanía, ha sido un año muy difícil, la gente viene muy maltratada por el tema de la pandemia, a veces se dan casos y la gente no está ahorita ni nunca en capacidad de que las policías, en este caso de Tránsito actúen indebidamente en contra de la ciudadanía”, refirió.

Y agregó; “vamos a consignar de inmediato a cualquier elemento de Tránsito que incurra en un acto de corrupción, pero también pedimos a los ciudadanos que actúen con integridad y respeto con los agentes”.

Tras señalar que las puertas de la corporación están abiertas para recibir a cualquier persona que se quiera quejar de algún elemento, añadió que se deberán presentar las pruebas pertinentes.

“Hoy en día ya cualquiera puede grabar, la misma instrucción es para los agentes, que graben si algunas personas se portan de forma grosera”.

Por último, el Director de Tránsito hizo un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, ya que durante el primer fin de semana del Operativo Guadalupe-Reyes dos personas perdieron la vida en accidentes vehiculares.

“Hubo accidentes de los cuales dos fueron fatales, ante todo eso ya se giraron instrucciones, hay operativos en diferentes puntos, se van moviendo; es momento de que reforcemos los operativos, va a ser permanente todos los días en varios puntos de la ciudad al mismo tiempo y en recorrido también, van a ser en toda la noche”.