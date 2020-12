A Yuri no le gusta el feminismo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En las redes sociales la cantante Yuri generó varias críticas por un video donde critica las marchas realizadas por diversos movimientos feministas.

En diversas ocasiones, como la del 8 de marzo de este año, se han registrado movilizaciones de diversos grupos feministas, los cuales, en ocasiones, han derivado en algunas pintas en monumentos y paredes.

Ante las reacciones por estas acciones, diversas manifestantes han señalado que esa es la única forma en la que las autoridades giran su atención, ante la ola de feminicidios, secuestros y desapariciones de mujeres en México.

La cantante de origen veracruzano señaló en un video, el cual se ha vuelto viral en redes sociales, que el “feminismo a mí no me gusta” y agregó que no le importan las críticas por su posicionamiento al respecto.

