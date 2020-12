Comparten primer tráiler del documental de Billie Eilish

La producción se enfoca en la vida y carrera musical de la estrella de 18 años, quien hizo historia este 2020 al convertirse en la artista más joven que gana cuatro categorías principales de los Premios Grammy: Artista Nuevo, Álbum del Año (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, 2019), Mejor Canción y Grabación del Año por «Bad Guy».

El proyecto es dirigido por el cineasta estadounidense R. J. Cutler, conocido por su trabajo en la película Si Decido Quedarme (2014) y en el documental The September Issue (2009), el cual aborda la vida de Anna Wintour, editora de la revista Vogue.