Rigo Ramos aceptará resultados de encuesta

Chantal Martínez Díaz

El diputado local del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rigoberto Ramos Ordóñez, declaró que se ceñirá a los resultados que arroje la encuesta que lleve a cabo su partido para la designación de la candidatura a la alcaldía de Reynosa.

Reconoció que en tanto su partido valora los perfiles, ellos están trabajando en la construcción de la unidad para que cualquiera que sea el resultado, el próximo abanderado encuentre un terreno asfaltado y limpio para llegar a la victoria en el municipio fronterizo.

“En lo personal, yo me ciño al compromiso de aceptar los resultados de la encuesta queremos ser parte de una formula consensada, fuerte y competitiva en un escenario electoral muy concurrente como el que se avizora el 2021″.

Ramos Ordóñez, dijo no confiar en las promesas de los adversarios azules que han dicho que no van a incurrir en anomalías electorales, aun cuando se sabe desde ya han empezado a actuar los mapaches cibernéticos que pretenden alterar la opinión ciudadana.

Recordó que el fraude electoral ahora está tipificado como un delito grave y no van a dejarse intimidar por nada y dado el momento, advirtió que presentarán las denuncias a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la búsqueda de culpables que pretendan alterar el sentir de los tamaulipecos.

«Nosotros vamos a jugar limpio, estamos en lo dicho sustentar una campaña en favor de la Cuarta Transformación con las características de no robar, no mentir y no traicionar”, afirmó.

El diputado local estuvo presente en una reunión con líderes empresariales y sociales de Reynosa, como por ejemplo, el empresario Camilo Martínez Cortés, líder del Grupo Reynosa, quien aceptó que él en lo personal consideran como el mejor posicionado al diputado Rigo Ramos.

Al evento asistieron los activistas sociales Jaime Alberto Arredondo Lucio y Gustavo Zúñiga, pero también se mencionó a otros que estuvieron en algunas de las mesas contiguas como el ingeniero Juan García Guerrero, Leonardo García y el representante de Ruta 5, Jerónimo Juárez Hernández, y algunos no presentes pero que al igual se expresan en la misma tónica como Teresa Molina y el abogado Luis Miguel Iglesias, este último que aspira a ser candidato a diputado local por el Distrito IV.

