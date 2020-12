Condena Salud chisme sobre posible ley seca

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

José del Carmen Perales Rodríguez

Cd. Victoria.- Después de que durante el lunes se registraran compras de pánico de bebidas alcohólicas, debido a que un rumor no oficial sobre la aplicación de ley seca a partir de este miércoles, la secretaria de Salud estatal, Gloria Molina Gamboa, lamentó que un chisme haya generado esa situación.

Al mismo tiempo criticó que las tiendas que expenden este tipo de bebidas se hayan aprovechado de esta desinformación, en un afán de incrementar sus ventas y sin contribuir a evitar el consumismo.

En entrevista concedida a medios en Palacio de Gobierno, la funcionaria pidió a la población no hacer caso a noticias que no sean oficiales y en este caso en particular, esperarse a que se emita un nuevo acuerdo lo que sucederá este día 16, después de que se reúna el Comité Estatal de Seguridad en Salud.

Molina Gamboa precisó que en esta reunión se determinará si se amplían las restricciones o se mantienen como hasta ahorita.

«(La situación de ayer) Fue producto de un chisme y es aprovechado por las empresas para vender ese tipo de bebidas, a la población lo que podemos decirle es que se espere a que se emita el nuevo acuerdo, para conocer cuáles son las medidas que se aplicarán en lo que resta del año», subrayó.

Asimismo, la secretaria de Salud recordó que ni en los peores momentos de la pandemia se ha tomado una decisión de este tipo en la entidad, por lo que lamentó que la población haya hecho caso a este rumor sin fundamento y cuyo origen dijo desconocer.