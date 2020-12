Salinas Pliego pide basta al encierro

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El dueño del Grupo Salinas – TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, causó controversia en redes sociales, pues hizo uso de ellas para volver a posicionarse en contra del uso de cubrebocas y del confinamiento.

Después de que felicitara al cantante norirlandés Van Morrison por su canción “No More Lockdown”, en la que se piden libertad para salir del confinamiento. Como era de esperarse, de inmediato, los internautas reaccionaron.

A través de su cuenta de Twitter, Ricardo Salinas Pliego citó un fragmento de la canción de Van Morrison.

Mencionó que no quiere más encierro, pidió no más bozal (refiriéndose al cubrebocas), pues según él, “la visión del miedo” es equivocada y no se ajusta a la realidad.

A través de un tuit Salinas Pliego señaló: “Bravo a Van Morrison por expresar lo que muchos sentimos! No más encierro… No más bozal. Después de más de 9 MESES de emergencia sanitaria y «cuarentena», es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, NO se ajusta a la realidad”.

Salinas Pliego refirió que está seguro de que el Covid-19 les dará a todos los habitantes de México. Recordó que a él ya le dio, al igual que a su esposa y madre. “El virus nos va a dar a todos (a mi mamá de 85, a mi señora y a mi ya nos dió), porque es muy contagioso, pero es de baja letalidad y la medicina ha avanzado mucho en sus métodos de tratamiento”.

Reiteró que no quiere más encierro ni bozal –como el empresario le llama al cubrebocas–, pues las empresas han padecido por las medidas para evitar contagios por Covid-19.

“En cambio, millones de empleos y miles de empresas han sucumbido, la recesión galopa y los derechos y libertades son pisoteados sin clemencia. Ya basta! No más encierro! No más bozal!”, escribió en su último tuit junto a la canción de Van Morrison.

Salinas Pliego, como se esperaba, recibió múltiples críticas por sus recientes comentarios sobre el coronavirus, covid-19. Lo señalaron de ser un hombre privilegiado que puede costearse una enfermedad y que por ello habla desde dónde le toca. Además, entre las reacciones, resaltaron varios comentarios sobre casos de sobrevivientes, y no, de personas que tuvieron Covid-19.

Ante esta postura, el empresario ha demostrado que no le preocupa la pandemia por coronavirus, Covid-19, pues a pesar de que él ya fue contagiado y que superó la enfermedad, se ha visto en polémica por realizar algunas fiestas de fin de año. Fue gracias a Salinas Pliego que la fiesta de fin de año de TV Azteca quedó al descubierto, pues compartió un tuit sobre ello.

Con información de: milenio.com

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: