Hombre agrede a mujer embarazada

Un hombre fue bautizado como ‘Lord Pateador’, por violentar a una joven embarazada por el simple hecho de haber tocado su claxon mientras estaban en un estacionamiento.

Iliana Athié es la mujer implicada y se ha viralizado, además de haber causado indignación, pues la joven documentó el suceso violento que vivió por parte del señalado.

Fue a través de su cuenta de Facebook, en donde Iliana Athié hizo visible este caso, el cual acompañó con videos y fotografías.

De acuerdo con su testimonio, el hombre a quien bautizó como #LordPateador en compañía de su esposa, la agredieron después de que la joven, quien está embarazada, tocara el claxon y les preguntara si iba a salir su auto de donde estaba estacionado.

“Este tipo que ven aquí se llama RODRIGO LOZANO TÉLLEZ Ayer viví la peooor experiencia de mi vida gracias a él y su familia, ALEJANDRA DUARTE este par de delincuentes me fueron a amedrentar hasta mi coche solo por tocar el claxon y preguntarle al tipo este si iba a salir del lugar donde estaba estacionado para ver si yo me podía estacionar, en el video se aprecia como si no es por el guardia de seguridad la tipa ALEJANDRA DUARTE se me va a Los golpes, fueron a pegarme de gritos a patear mi coche y se largaron corriendo hacia la calle, huyeron como delincuentes que son”, se lee la acusación vía Facebook de la joven.

Reveló que el hombre fue detenido, pero que no quiso pagar por las afectaciones que le hizo a la camioneta de la joven, pues en más de una ocasión la golpeó y la pateó, de ahí su apodo.

Ante este suceso, tuvieron que acudir al Ministerio Público, en donde un familiar de #LordPateador le rompió el espejo retrovisor de su camioneta.

“Gracias a Dios y a la seguridad del lugar quienes lo detuvieron en la lateral del periférico y claro como era de esperarse el tipo con una actitud prepotente no quiso pagar cuando mi seguro le cobró y dijo que tenía todo el tiempo del mundo, que si quería fuéramos al MP, llegando al MP su hijo RODRIGO LOZANO DUARTE le rompió el espejo a mi coche AFUERAAAAA DEL MP y resulta que no me quieren pagar uds creen que 48 horas de arresto (qué no me constan qué hay cumplido) funcionan para que tipos locos como este anden por la calle agrediendo y golpeando a los demás ?? NO ES JUSTO quien me paga a mi? Quién me quita el susto y la agresión, la mujer se dió a la fuga y quien sabe a cuántas personas más le hagan esto o algo peor está familia de delincuentes porque eso es lo que son”, escribió la joven en su cuenta de Facebook.

Finalmente, la joven asegura que la familia implicada no le quiere pagar los daños y que considera que con 48 horas de arresto no se soluciona todo lo que vivió.

Con información de: mty.telediario.mx