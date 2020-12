Poder latino en Sundance

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La leyenda latina Rita Moreno, protagonista del documental “Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It”, liderará la delegación latina en el Festival de Cine de Sundance en Estados Unidos, en donde también habrá representación de España, México, Argentina y Brasil.

“Rita Moreno: Just a Girl Who Decided to Go For It”, dirigido por Mariem Pérez Riera, aparece en el apartado de documentales estadounidenses de Sundance 2021, que se celebrará del 28 de enero al tres de febrero y que, debido a la pandemia, tendrá proyecciones en Internet y en salas de todo el país más allá de su habitual sede de Park City (Utah, EUA).

El título sobre Rita Moreno se verá las caras en ese apartado con los documentales “Users”, de la mexicana Natalia Almada; y con “Rebel Hearts”, del brasileño Pedro Kos. En la categoría de películas dramáticas estadounidenses figura “John and the Hole”, cinta del realizador español Pascual Sisto.

Fuera de las categorías competitivas hay otros títulos latinos como la coproducción entre México y Estados Unidos “Son of Monarchs”, que cuenta con Tenoch Huerta en su elenco y que se verá en “NEXT” (sección de Sundance destinada a las cintas más innovadoras).