Desechan denuncia del PRD contra JR

Por Alfredo Guevara

Cd. Victoria.- El Partido de la Revolución Democrática (PRD) no acreditó ante el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam) infracciones de una presunta promoción personalizada de José Ramón Gómez Leal, delegado del Gobierno Federal de Programas para el Desarrollo en Tamaulipas.

En la publicación denunciada, la autoridad electoral no advirtió una sobreexposición o promoción del denunciado, al no presentar el PRD elementos narrativos que pudieran implicar un contenido proselitista, al no haber tampoco referencia a un proceso de selección de candidatos.

Aun y cuando la denuncia contra Gómez Leal la interpuso el PRD, el representante del Partido Acción Nacional (PAN), Samuel Cervantes Pérez no estuvo de acuerdo con la decisión que tomo el Consejo General del Ietam, con respecto al procedimiento sancionador iniciado.

Incluso, en un acto de amedrentamiento, Cervantes Pérez pidió al presidente del Instituto Juan José Ramos Charre, una copia del video de la sesión extraordinaria, en la que se apreciara el sentido de la votación, a favor o en contra, de cada uno de los consejeros electorales.

El Partido de la Revolución Democrática denunció a José Ramón Gómez Leal, delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Tamaulipas por la comisión de promoción personalizada de servidor público y uso indebido de recursos públicos.