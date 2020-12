EU autoriza uso de emergencia de vacuna contra el Covid-19 de Moderna

California se ha convertido en uno de los peores puntos: los hospitales se están quedando sin camas de cuidados intensivos y las ambulancias hacen fila frente a las salas de emergencia, escenas que hacen recordar la calamidad que padeció la ciudad de Nueva York en la primavera. California reportó el viernes más de 41.000 casos nuevos y 300 muertes más.

Cuando los hospitales neoyorquinos estaban en crisis, los trabajadores de la salud de todo el país acudieron a ayudar. En esta ocasión «no viene la caballería” porque muchos hospitales están abrumados, dijo el doctor Marc Futernick, médico de urgencias en Los Ángeles.

El objetivo es vacunar aproximadamente al 80% de la población de Estados Unidos para mediados de 2021, con el objetivo de vencer el brote.

