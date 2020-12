Imposible que Vela llegue a Liga Mx: Miguel Herrera

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

El técnico del América, Miguel Herrera sepultó cualquier posibilidad de que Carlos Vela juegue con las Águilas o incluso con cualquier equipo del futbol mexicano, al asegurar que el delantero todavía tiene ofertas para ir a Europa, está muy contento en la MLS, y además que su sueldo se sale de presupuesto en la Liga MX.

Ante el rumor que ponía al Bombardero en la mira azulcrema, Herrera decidió matar cualquier suspicacia y ser más que honesto.

“La relación es extraordinaria, tengo una gran relación con Carlos, es un tipo extraordinario, no hay posibilidad, esa es la realidad, vamos a poner las bases en realidad, porque de repente pareciera que nos ilusionan a nosotros, y estamos claros y sabemos perfectamente bien cuál es la situación de Carlos, y lo que él quiere y por supuesto que es muy difícil, prácticamente remoto, casi nulo de que Carlos regrese al futbol mexicano, por lo que platico con él está muy contento acá, sigue teniendo ofertas en Europa, es un jugador con la calidad que tiene y lo que demuestra que es atractivo a muchas Ligas y tiene un sueldo muy por encima del margen que se maneja en México en sueldos, por muy altos que sean, no se llega a las cantidades que se está manejando Carlos”, mencionó Herrera.

El Piojo y Vela tienen muy buena relación, y el azulcrema ya lo dirigió, lo hizo en Selección Mexicana en el 2014, de hecho el DT fue importante para su regreso tras varios años de ausencia.

“Lo vemos muy difícil, prácticamente nulo que Carlos pueda volver a México, me encantaría volver a contar con él en un equipo y tengo que estar consciente de la realidad, no puedo decir que vamos a ilusionar a alguien cuando es mentira, hay que desmentirlo, no es verdad, no ha habido ningún acercamiento, Carlos está muy contento con su club y lo que me ha comentado es que sigue teniendo llamadas de equipos de Europa y con la calidad que demuestra es atractivo en muchos lados”, añadió.

