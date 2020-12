Red Bull confirma a ‘Checo’ Pérez como nuevo piloto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez fue confirmado por la escudería Red Bull Racing para la temporada 2021 de la Fórmula Uno.

Pérez competirá junto al holandés Max Verstappen en el Campeonato Mundial de la FIA en 2021.

A través de un comunicado, RBR describió a Sergio Pérez como uno de los competidores más constantes y tenaces del deporte.

La victoria de “Checo” Pérez en el Gran Premio de Sakhir, de acuerdo con la escudería, lo convirtió en favorito para que ahora le haya firmado un contrato inicial por un año.

Estoy feliz de compartir esto con todos ustedes, en 2021 correremos con Red Bull Racing.

I’m very happy to share this with all of you, we will drive for @redbullracing in 2021 #GivesYouWings pic.twitter.com/vFsEbL5D0C

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) December 18, 2020