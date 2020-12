Biden anuncia equipo para luchar contra el cambio climático

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Joe Biden, el presidente electo de Estados Unidos, anunció este sábado a sus nominados para luchar contra el cambio climático, entre los que destaca la legisladora Deb Haaland, quien de ser confirmada por el Senado se convertiría en la primera nativa americana al frente del Departamento de Interior.

Hoy tengo el placer de anunciar el equipo que liderará los ambiciosos planes de esta Administración contra la que es la amenaza existencial de nuestra época, el cambio climático”, dijo Biden.

Biden elogió a sus elegidos y aseguró que, como el resto miembros de su Gobierno, son “brillantes, están cualificados, tienen experiencia y rompen barreras”.

Después de Biden, le llegó el turno a Haaland, quien visiblemente emocionada recordó los intentos del gobierno de Estados Unidos en el siglo XIX para “civilizar” o exterminar a los nativos americanos.

Yo soy un testimonio vivo del fracaso de esa horrible ideología. Me alzo sobre los hombros de mis ancestros y todos aquellos que se sacrificaron para que yo pudiera estar aquí”, manifestó Haaland.

It's not enough to say we have a climate crisis. We must take the right actions to confront this crisis, with leadership ready to protect this planet and create millions of good-paying jobs.

This is the team that will tackle the climate fight:https://t.co/kj73D37Ql9

— Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) December 19, 2020