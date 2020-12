Diputados federales deben anunciar si buscan reelección

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Mariela Macay / El Sol de Tampico.-

TAMPICO Tam.- Diputados federales que aspiran a reelegirse deberán tienen como límite el 22 de diciembre para informar sobre su intención al Instituto Nacional Electoral (INE).

El INE informó que al no existir aún una legislación sobre este tema, el Consejo General aprobó acuerdos y criterios para dar certeza y equidad al ejercicio de reelección de legisladores federales que se realizará por primera vez en el país.

Estas bases señalan que el interesado debe notificar al INE y a la Cámara de Diputados a más tardar el 22 de diciembre.

Los interesados deben postularse por el mismo partido a menos que ya han perdido su militancia a la mitad de su mandato o a que hayan renunciado al organismo antes del 20 de febrero del 2020.

Los partidos podrán postular a otro candidato, si el diputado dejó de ser militante durante la primera mitad de su ejercicio como legislador.

Además, deberán de contender por el mismo distrito, sin importar si fueron elegidos por la mayoría relativa o representación proporcional.

El INE destacó que no se podrán alegar derechos de reelección si no se cumple con la paridad, además de que no se aceptarán candidatos con antecedentes de violencia política contra las mujeres en razón de género.