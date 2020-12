Los Ángeles volaron mas alto

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Los Ángeles FC con un doblete de Carlos Vela en menos de dos minutos del complemento, han eliminado a las Águilas del América que fueron una vez más un equipo sin ideas dentro de la cancha.

Con esta derrota del América, los Ángeles FC han fulminado a todos equipos mexicanos que han enfrentado.

La eliminación del América se hace mucho más escandalosa porque Los Ángeles FC jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres y aunque en el complemento el América también sufrió una expulsión, esta ya fue en los últimos minutos del encuentro.

Las Águilas traicionaron por completo su filosofía, se pusieron adelante en el marcador muy temprano con gol de Sebastián Cáceres y después se dedicaron a defender la ventaja, regalándole por completo el balón a los estadounidenses que sin dudarlo pusieron en aprietos a Memo Ochoa.

El pésimo arbitraje hizo que el juego se fuera calentando, primero la expulsión de Atuesta por una agresión a Ochoa terminó en que el silbante echara al colombiano y después se armó una bronca en la que el Piojo fue protagonista al hacerse de palabras y empujones con un auxiliar de Bob Bradley.

En el segundo tiempo empezó el show de Vela para matar al América. Dos goles en menos de dos minutos fueron suficientes para aniquilar a un América sin una base sólida dentro del terreno de juego y ya en el último minuto el mexicano fue protagonista de la jugada del tercer gol de los de la MLS.

Los Ángeles AFC disputarán su primera Final de la Concachampions, la cual se jugará el próximo martes contra Tigres, también en Orlando.

Goal @LAFC!@11carlosV scores the equalizer in the beginning of the second half! | #SCCL2020 pic.twitter.com/FOni7QQeJl

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 20, 2020