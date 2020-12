Piden a aficionados ‘jaibos’ no arriesgarse en festejos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Paulo Monsiváis/ El Sol de Tampico.-

TAMPICO, Tam.- Festejar sin arriesgarse y evitar aglomeraciones solicitó el presidente municipal de Tampico, Jesús Nader Nasrrallah a los aficionados del equipo TM Fútbol, para no provocar incrementos en casos de covid-19, al disputarse esta noche la final de la Liga de Expansión MX, donde la escuadra local competirá por el título contra el Atlante y de salir victoriosos pudieran darse manifestaciones como la ocurrida el pasado jueves.

“Quiero exhortar a los aficionados a qué no hagamos celebraciones o concentraciones masivas, porque eso no ayuda a la disminución de la propagación del coronavirus, vamos a festejar en nuestras casas, no salir a las calles ni a las plazas, no exponernos a salir y ser contagiados y dejar aquí en la ciudad de Tampico un problema más grave, hay que ver el partido en nuestras casas, ese es mi exhorto”, indicó el edil.

Indicó que es importante seguir los lineamientos que ha marcado la Secretaría de Salud en cuanto a medidas de prevención ante el alza de contagios que se tiene en Tampico, convertido ya en el primer lugar de casos de covid-19 en todo Tamaulipas, con más de seis mil 100 casos y cerca de 500 muertes por causa de esta enfermedad, que mantiene diversas restricciones en movilidad para la población.

Durante el encuentro del partido de ida de la final del Torneo Guard1anes 2020, de la Liga Expansión MX, realizado en el estadio Tamaulipas el pasado jueves, se registraron aglomeraciones de aficionados a la llegada del equipo jaibo, situación que se quiere evitar este domingo de llevarse el triunfo TM Fútbol, pues el riesgo de contagios es latente y se pide no hacer concentraciones ni convocar a festejos masivos en la vía pública.